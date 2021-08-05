В Саратове 150 га земли отдали под строительство домов для обманутых дольщиков

Михаил Исаев рассказал о расширении Саратова Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 5 августа, в 14:00 начался брифинг по поводу развития Саратова за счёт присоединенных территорий. Мэр Михаил Исаев рассказал о том, кому отдают землю из-под снесенного аварийного жилья:

- Там, где снесли аварийные дома, землю можно отдать только под нужды муниципалитета, её нельзя выставить на торги. Поэтому там или рекреационные зоны, парки, спортобъекты. Или соцобьекты, учреждения культуры. Могут быть использованы под строительство многоэтажных жилых домов.

Также мэр сообщил, о том, что землю из-под аварийного жилья отдавали под строительство для обманутых дольщиков.

- До этого два года мы их предлагали как компенсационные участки по проблемам обманутых дольщиков. 150 га мы отдали тем инвесторам, кто строил для них дома.

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