В Саратове арестовали подозреваемого в изнасиловании полицейского

Лейтенант подозревается в изнасиловании в четвертом отделе полиции

Сегодня, 5 августа, Саратовском Ленинском суде приняли решение арестовать подозреваемого в изнасиловании лейтенанта полиции.

Напомним, «Комсомолка» первой написала об изнасиловании 18-летней Лилии. Девушка утверждает, что ночью 20 июля в комнате для задержанных с 00:30 до 02:30 её избил и изнасиловал 33-летний дежурный. Сообщалось, что произошедшее может быть связано с просьбой супруга подруги горожанки – они поссорились. 3 августа лейтенанта задержали, когда он находился в больнице.

В пресс-службе суда сообщили, что на заседании подозреваемый присутствовал. Суд постановил арестовать его на два месяца – до 2 октября.

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