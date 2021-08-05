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Происшествия5 августа 2021 12:55

Саратовец привез из Москвы фальшивые 40 тысяч и расплатился ими в Саратове

Суд вынес приговор
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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2 августа в Ленинском районном суде Саратова вынесли приговор мужчине, который расплачивался фальшивыми деньгами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сурков А.А. купил в Москве восемь поддельных пятитысячных купюр. В Саратове мужчина три раза оплатил ими товары.

Саратовца признали виновным и дали четыре года лишения свободы условно со штрафом в 150 тысяч рублей. Также мужчине установили испытательный срок – четыре года.

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