Саратовец привез из Москвы фальшивые 40 тысяч и расплатился ими в Саратове

2 августа в Ленинском районном суде Саратова вынесли приговор мужчине, который расплачивался фальшивыми деньгами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сурков А.А. купил в Москве восемь поддельных пятитысячных купюр. В Саратове мужчина три раза оплатил ими товары.
Саратовца признали виновным и дали четыре года лишения свободы условно со штрафом в 150 тысяч рублей. Также мужчине установили испытательный срок – четыре года.
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