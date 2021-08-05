Девочку-подростка из Свердловской области ищут в Саратове

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области

Сегодня. 5 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой поучаствовать в поисках пропавшей девочки-подростка.

Пропала 16-летняя Наталья Лешукова из города Сухой Лог в Свердловской области. Девочка ростом 160 сантиметров, худощавая, с карими глазами и темно-русыми волосами. С 21 июля 2021 года ее местонахождение неизвестно. В день исчезновения на пропавшей были черная спортивная кофта, черные джинсы и светло-голубые кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону8-902-27-49-500 инфорг: Наталья (Пыжка).

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