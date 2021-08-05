Очередное отключение воды в Ленинском районе Саратова

Сегодня, 5 августа, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды, о чем информирует ООО «КВС».

Для работ УК на собственных коммуникациях прекращена подача воды для абонентов по адресам: Вишневая, 1-15; проспект 50 лет Октября, 57, 57а, 63, 65, 67; Курдюмская, 86; Техническая, 10, 10а, 12, 14в, 16.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды сразу в двух районах Саратова.

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