Бензин в Саратовской области подорожал на один рубль

Росстат опубликовал данные по ценам на бензин в регионах. Оказалось, что в Саратовской области стоимость топлива в среднем выросла на один рубль.

В начале апреля средняя цена на бензин в Саратовской области составляла 46,79 рублей.

Также, по данным с 26 июля по 1 августа, средний ценник на бензин в регионе составлял 47,79 рублей. Это выше медианной стоимости по ПФО – 47,56.

Литр 92-го на саратовских заправках стоит в среднем 45,33 руб.; 95-го – 48,76; 98-го – 54,7.

Стоимость солярки составляет в среднем 48,65 рублей.

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