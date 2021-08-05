Отравившегося алкоголем на Саратовском пляже 12-летнего мальчика отдадут в детдом

Фото региональной прокуратуры

Сотрудники региональной прокуратуры посетили в Кировском районе Саратова семью мальчика, который отравился алкоголем.

Напомним, 2 августа с пляжа забрали на скорой 12-летнего пьяного мальчика. Позднее выяснилось, что его увезли в реанимацию.

- В ходе проведения проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны отдельных субъектов системы профилактики, бездействия по защите прав другого ребенка этой семьи на получение образования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура внесла представления в адрес главы района Сергея Пилипенко и начальника полиции Игоря Кравцова.

Когда мальчика выпишут из больницы, будет решен вопрос о помещении его в детский дом.

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