Отравившегося алкоголем на Саратовском пляже 12-летнего мальчика отдадут в детдом

Фото региональной прокуратуры
Сотрудники региональной прокуратуры посетили в Кировском районе Саратова семью мальчика, который отравился алкоголем.
Напомним, 2 августа с пляжа забрали на скорой 12-летнего пьяного мальчика. Позднее выяснилось, что его увезли в реанимацию.
- В ходе проведения проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны отдельных субъектов системы профилактики, бездействия по защите прав другого ребенка этой семьи на получение образования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура внесла представления в адрес главы района Сергея Пилипенко и начальника полиции Игоря Кравцова.
Когда мальчика выпишут из больницы, будет решен вопрос о помещении его в детский дом.
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