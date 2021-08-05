Новый рекорд смертности от коронавируса установлен в Саратовской области

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 18 жителей Саратовской области. Это рекорд с начала пандемии.

- От осложнений новой коронавирусной инфекции за сутки скончались 12 женщин и шестеро мужчин в возрасте от 45 до 88 лет. Привитых среди них не было, - сообщили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 в области умерли 1 825 человек.

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