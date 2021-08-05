Новый рекорд смертности от коронавируса установлен в Саратовской области

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 18 жителей Саратовской области. Это рекорд с начала пандемии.
- От осложнений новой коронавирусной инфекции за сутки скончались 12 женщин и шестеро мужчин в возрасте от 45 до 88 лет. Привитых среди них не было, - сообщили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 в области умерли 1 825 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.