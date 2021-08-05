Андрей Татаринов покинул пост главы Шихан

Андрей Татаринов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Глава МО Шиханы Андрей Татаринов ушел в отставку. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.
Вопрос рассмотрели на заседании Собрания МО. Депутаты дали добро.
Министр Сергей Зюзин поблагодарил Татаринова за эффективную работу и пожелал ему удачи.
Татаринов работал на этой должности с ноября 2016 года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.