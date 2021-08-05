Андрей Татаринов покинул пост главы Шихан

Андрей Татаринов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава МО Шиханы Андрей Татаринов ушел в отставку. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

Вопрос рассмотрели на заседании Собрания МО. Депутаты дали добро.

Министр Сергей Зюзин поблагодарил Татаринова за эффективную работу и пожелал ему удачи.

Татаринов работал на этой должности с ноября 2016 года.

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