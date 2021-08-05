Ремонт теплосети на Вишневой продлится до 15 августа

После сегодняшней публикации «Комсомолки» «Т Плюс» приступили к ремонту порыва в Ленинском районе Саратова.
Напомним, со вчерашнего дня вниз по Вишневой течет и разносит мусор бьющий из двух люков кипяток.
- В настоящий момент специалисты «Т Плюс» локализовали поврежденный участок и ведут осушение тепловых канала и камер с помощью откачивания воды. Ремонтно-восстановительные работы будут выполнены до 15 августа, - сообщили в пресс-службе компании.
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