За сутки жители Саратова перечислили мошенникам 5,3 млн рублей

Только за один день 4 августа мошенники выманили у жителей Саратова 5 млн 346 тысяч рублей.

Стандартная схема мошенничества оставила без сбережений и с огромным долгом 44-летнюю жительницу Октябрьского района.

Как рассказала горожанка сотрудникам полиции, с ней связался «представитель банка» и сообщил, что неизвестные от ее имени пытаются оформить кредит и списать деньги со счета. По инструкции звонившего афериста, горожанка оформила аналогичный заем в размере 3 248 000 рублей и вместе со своими сбережениями перечислила на «безопасный счет». Сумма ущерба составила 4 368 000 рублей. Женщина рассказала, что убедил ее также от якобы «сотрудника правоохранительного органа». Она не сомневалась, что спасала свои деньги, когда переводила их мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.