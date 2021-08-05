Лесной пожар в Вольском районе произошел по вине людей

Пожар в лесу Вольского района

На территории Вольского лесничества 4 августа произошло возгорание. Со слов очевидцев огонь перекинулся в лес с сопредельной территории поля около 14.00. Сильный ветер гнал огонь в дубовую и сосновую рощу.

Сначала с пожаром боролись 4 единицы техники и 11 человек личного состава Вольского лесхоза. Потом на помощь пришли их сотрудники из Балтайского лесхоза, Черкасского лесничества, Вольского, Балтайского и Базарно-Карабулакского лесничеств. В тушении активное участие принимали местные егеря и фермер.

В 19.50 пожар локализовали, в 21.50 его потушили. Пожар прошел через лес низом, не перешел на верхушки деревьев.

- Общая площадь возгорания составила 7 га. Пожар прошел в 4 километрах от поселка Елховка. Предварительной причиной пожара является человеческий фактор. Виновное лицо устанавливается», - отметил начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Максим Шепталов.