Деревья закатали в асфальт в центре Саратова

Фото выложили в сеть

Житель Саратова Андрей Семёнов пожаловался в соцсети на уложенный поверх деревьев асфальт. Также горожанин поделился фотографиями с места происшествия в Волжском районе.

Фото выложили в сеть

- На улице Первомайской и Лермонтова, напротив Крестовоздвиженской церкви, дорожные строители преднамеренно убивают зеленые насаждения, закатывая их в асфальт. Звонки местных жителей в ответственные организации города результата не дали. Город медленно уничтожают! - пишет саратовец.

Фото выложили в сеть

Комментаторы присоединились к возмущению горожанина. С сарказмом саратовцы высказывались о преимуществах парковки перед деревьями. Только один мужчина отстаивал противоположную позицию, ему активно возражали остальные.

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