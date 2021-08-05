В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 5 августа, в двух районах Саратова отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.

В Заводском районе для ремонта на Огородной, 87а ограничили водоснабжение по следующим адресам: Огородная, 87, 87а, 87б,87в, 89; 4-й Нагорный пр., 25, 25в, 26, 28,30,32,34; Прессовая, 47,47а,47б; 1-й Прессовый пр., 3,3а, 3б; 2-й Огородный пр., 27,29; а также частного сектора, ограниченного улицами: 1-й Прессовый пр. - 11-я Нагорная - Самарская - 3-й Нагорный пр.

А в Ленинском районе для устранения повреждений на Лисина/Еремина отключили воду в домах №№1 и 3 на Еремина и в доме №13 на Семенова.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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