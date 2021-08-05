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Общество5 августа 2021 9:55

После урагана в домах Саратовской области восстановили электроснабжение

Дома в 23 населенных пунктах оставались без света
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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После урагана 3 августа в Саратовской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщила пресс-секретарь зампреда правительства Саратовской области Александра Соловьева Анна Иванова.

Напомним, непогода лишила электричества 7 720 домов в 23 населенных пунктах.

- По области электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено вчера. В Романовском районе завершается ремонт телефонной линии для единичных абонентов, - сообщила Иванова.

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