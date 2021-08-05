На пешеходных переходах Саратова сбили двух женщин

Вчера, 4 августа, в Саратове сбили двух женщин. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Кировском районе в 15:18 напротив дома №87в на Астраханской 51-летний мужчина за рулем KIA нарушил ПДД на на пешеходном переходе и сбил 55-летнюю горожанку.

А в Волжском районе в 17:40 напротив дома №25 на Соколовогорской 33-летний водитель KIA Sorento также нарушил правила проезда через «зебру».

Обеих женщин пришлось госпитализировать.

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