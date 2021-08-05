Жители Саратовской области в июле забыли об антиковидных настроениях

Вопросами вакцинации от коронавируса жители Саратовской области в июле интересовались больше, чем месяцем раньше. Таковы результаты анализа информации, который провели специалисты Центра управления регионом (ЦУР). Учитывались содержание и число сообщений в соцсетях и платформе обратной связи.

Так, в июне профилактикой коронавируса горожане интересовались 4545 раз, а уже в июле показатель вырос до 7659.

- Почти двукратный рост сообщений по теме «Коронавирус» говорит о том, что желание обезопасить себя и близких с помощью вакцины победило антиковидные настроения. Саратовцы в июле активно записывались на прививки, интересовались получением сертификата. Вопросы специалисты ЦУР направляли в поликлиники и министерство здравоохранения. Более 90% обращений отрабатывались в день поступления, – рассказал руководитель ЦУР Саратовской области Сергей Блаженнов.

Отметим, тема вакцинации стала в июле самой популярной в соцсетях и на Платформе обратной связи. Вторая позиция досталась направлению «Благоустройство» - 1847 сообщений, третья строчка принадлежит теме «Дороги» - 1833 сообщения. Всего в июле специалисты ЦУР обработали и передали в профильные ведомства 17 355 обращений. Реакция последовала на 93% их них, остальные находятся в работе.