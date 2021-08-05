На Миллеровской в Саратове из-за замыкания в холодильнике полностью сгорела кухня

Причиной пожара стало замыкание в холодильнике
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 4 августа, в Заводском районе Саратова произошел пожар, который сильно потрепал кухню в квартире пятиэтажки.
Пожарные получили сигнал в 23:14. Огонь охватил пять квадратных метров в квартире на Миллеровской. Кухня выгорела почти полностью.
Выгорела кухня
- По словам инспекторов государственного пожарного надзора, пожар произошел в результате
замыкания в холодильнике, распространился на всю кухню, - сообщили в региональном МЧС.
На тушение отправляли три пожарных расчета
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.