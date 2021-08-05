На Миллеровской в Саратове из-за замыкания в холодильнике полностью сгорела кухня

Причиной пожара стало замыкание в холодильнике Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 4 августа, в Заводском районе Саратова произошел пожар, который сильно потрепал кухню в квартире пятиэтажки.

Пожарные получили сигнал в 23:14. Огонь охватил пять квадратных метров в квартире на Миллеровской. Кухня выгорела почти полностью.

Выгорела кухня

- По словам инспекторов государственного пожарного надзора, пожар произошел в результате

замыкания в холодильнике, распространился на всю кухню, - сообщили в региональном МЧС.

На тушение отправляли три пожарных расчета

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