Коронавирусом за сутки заразились 262 жителя Саратовской области

262 новых случая коронавируса зарегистрировано на территории Саратовской области. Всего заразились 74 364 человека.

Выписали с начала пандемии 69 235 пациентов, за сутки – 249.

В Саратове нашли 91 новый случай, в Энгельсском районе – 48, а в Балашовском – 12.

Среди заразившихся девять детей до 17 лет и 88 человек старше 60-ти.

Пневмонию диагностировали у 75 пациентов, бессимптомно переносят болезнь шесть саратовцев.

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