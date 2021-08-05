Коронавирусом за сутки заразились 262 жителя Саратовской области

262 новых случая коронавируса зарегистрировано на территории Саратовской области. Всего заразились 74 364 человека.
Выписали с начала пандемии 69 235 пациентов, за сутки – 249.
В Саратове нашли 91 новый случай, в Энгельсском районе – 48, а в Балашовском – 12.
Среди заразившихся девять детей до 17 лет и 88 человек старше 60-ти.
Пневмонию диагностировали у 75 пациентов, бессимптомно переносят болезнь шесть саратовцев.
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