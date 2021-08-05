Вишневую в Саратове второй день заливает кипятком

На Вишневой открылись два коммунальных «горячих источника»
Фото: Дарья Васенина
Уже второй день в Ленинском районе Саратова льется горячая вода. Корреспондент «КП-Саратов» побывал на месте происшествия.
Ещё вчера, 4 августа, на Вишневой произошел порыв на теплосети. Из двух люков вниз по улице течет горячая вода.
До сих пор сотрудники «Т Плюс» не объявили о начале работ. Местным жителям приходится прыгать через бьющюю из «горячих источников» воду.
Так как порыв произошел возле местной свалки, кипяток разносит по улице мусор.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.