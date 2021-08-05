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Общество5 августа 2021 8:54

Вишневую в Саратове второй день заливает кипятком

Вода несет по улице мусор
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На Вишневой открылись два коммунальных «горячих источника»

На Вишневой открылись два коммунальных «горячих источника»

Фото: Дарья Васенина

Уже второй день в Ленинском районе Саратова льется горячая вода. Корреспондент «КП-Саратов» побывал на месте происшествия.

Ещё вчера, 4 августа, на Вишневой произошел порыв на теплосети. Из двух люков вниз по улице течет горячая вода.

До сих пор сотрудники «Т Плюс» не объявили о начале работ. Местным жителям приходится прыгать через бьющюю из «горячих источников» воду.

Так как порыв произошел возле местной свалки, кипяток разносит по улице мусор.

По Вишневой второй день мусор разносит кипятком

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