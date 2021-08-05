Бусаргин: В прокуратуру направлены обращения по сотне объектов, где горячая вода отключена свыше 14 дней

Горячая вода на улицах Саратова, но не в кранах квартир Фото: Дарья Васенина

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил о большом количестве отключений горячего водоснабжения в Саратове, Балаково и Энгельсе свыше установленного законом срока.

Законодательством определен срок ремонта, связанный с прекращением подачи ГВС, - 14 дней.

- Перед министерством строительства и ЖКХ области поставлена задача – проверить каждый адрес отключением на предмет соответствия нормативным срокам. По фактам выявленных нарушений направляются обращения в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию для принятия мер. Превышения нормативных сроков уже определены по 100 объектам в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Для оперативного реагирования на жалобы жителей в каждом муниципалитете должны работать горячие линии. Особенно это актуально для регионального центра, где больше всего обращений по деятельности ресурсных организаций, - заявил Роман Бусаргин.