В Ершове приведут в порядок самый длинный тротуар

Фото из Telegram-канала «Пара слов»
Сегодня, 5 августа, депутат Государственной Думы Николай Панков посетил Ершов Саратовской области. Подробности политик сообщил в своём Telegram-канале «Пара слов».
Панков пишет, что в городе начинается ремонт тротуаров. С местными жителями депутат осмотрел улицу Ломоносова, по которой водят детей в школу, идут в больницу, Дом культуры и аптеку. Там же находится переход через жд-пути в другую часть Ершова:
- То есть, поток пешеходов большой. И тротуар будет один из самых протяжённых – 700 метров, - пишет Панков.
На первом этапе планируют привести в порядок четыре больших участка тротуаров, на которых находятся подходы к соцобъектам. После этого займутся ремонтом всех тротуаров, находящихся на балансе города.
- Сейчас подрядчики завозят стройматериалы, производят планировку территории. С общественным советом будем постоянно на связи: по всем вопросам качества и соблюдения графика работ, - сообщил политик.
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