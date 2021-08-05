В Ершове приведут в порядок самый длинный тротуар

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 5 августа, депутат Государственной Думы Николай Панков посетил Ершов Саратовской области. Подробности политик сообщил в своём Telegram-канале «Пара слов».

Панков пишет, что в городе начинается ремонт тротуаров. С местными жителями депутат осмотрел улицу Ломоносова, по которой водят детей в школу, идут в больницу, Дом культуры и аптеку. Там же находится переход через жд-пути в другую часть Ершова:

- То есть, поток пешеходов большой. И тротуар будет один из самых протяжённых – 700 метров, - пишет Панков.

На первом этапе планируют привести в порядок четыре больших участка тротуаров, на которых находятся подходы к соцобъектам. После этого займутся ремонтом всех тротуаров, находящихся на балансе города.

- Сейчас подрядчики завозят стройматериалы, производят планировку территории. С общественным советом будем постоянно на связи: по всем вопросам качества и соблюдения графика работ, - сообщил политик.

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