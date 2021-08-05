Поисковики просят помощи в поисках кареглазого пугачевца в цветных бриджах

В Пугачёве пропал Андрей Гурьянов
Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Гурьянова Андрея Сергеевича из Пугачева Саратовской области.
36-летний мужчина пропал 31 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 171 см, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. Андрей был одет в коричневую клетчатую рубашку, цветные бриджи и коричневые шлепки. С собой у него была тёмно-синяя сумка.
Если вы где-то видели Андрея Гурьянова, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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