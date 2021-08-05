Жара спала в Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 5 августа.

В регионе сегодня облачность переменная. Ветер веет с Севера со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, в некоторых местах – до 25-30 м/с. Термометры в течение дня покажут от 24 до 29 градусов тепла, местами в Левобережье шкала термометра поднимется до +34°С.

Ночью температура будет изменяться в диапазоне от 15 до 20 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +10°С.

В Саратове сейчас +19°C, к 10 утра воздух прогреется до +26°С, а днём обещают до +29°С. К ночи температура опустится до +17°С. Ветер северо-западный – 3 м/с. Переменная облачность.

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