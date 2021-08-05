В Ленинском районе до утра не будет холодной воды

Сегодня, 4 августа, в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения-Саратов».

Для ремонта на трубах дома №5 на 2-м Украинском проезде ограничили холодное водоснабжение в домах по адресам: Волгоградская, 2, 4, 6, 8; пр.50 лет Октября, 1-11 (нечётн.); Украинская; 2-й Украинский пр.; Дачная, 30, 43; Светлановские пр.; Тракторная, 43, 45.

Вода вернётся в краны к 8 утра завтрашнего дня.

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