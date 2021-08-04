«Снижение избыточных напоров» в трубах Саратова должно обойтись ООО «КВС» в 5,5 миллиона рублей

ООО "КВС" не торопиться вкладывать деньги в водоснабжение Саратова, хотя обязано Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 4 августа, истекает срок для подачи заявок на исполнение контракта с ООО «КВС». Компания ищет подрядчика для «снижения избыточных напоров на сетях водоснабжения».

Начальная цена контракта составляет 5 568 773,20 рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в два этапа. Разработать и утвердить проектно-сметную документацию, на что выделяется 45 рабочих дней с момента подписания договора, а затем произвести следующие строительно-монтажные работы: «строительство камеры на водоводе диаметром 1000мм (Центр-2) и реконструкция камеры на водоводе диаметром 1000мм (Ленинский-2)», на что выделяется 10 дней с момента утверждения проекта. Работы проводятся в охранной зоне ЛЭП 110кВ.

Заявка была размещена на портале госзакупок 23 июля, сегодня истекает срок подачи заявок. Контракт будет подписан в рамках инвестиционной компании ООО «КВС». Напомним, ранее неоднократно поднимался вопрос о том, что компания не вкладывает в модернизацию водопроводных сетей Саратова столько, сколько требуется, согласно возложенным на нее обязательствам.

В ближайшее время станет известно, удалось ли ООО «КВС» найти исполнителя для контракта.