Глава Волжского района Саратова призвал «КВС» заняться своим делом

Глава Волжского района Саратова Александр Янклович раскритиковал работу «Концессий водоснабжения». Видео с мест порывов и брошенных ям выложили в Instagram района.

- Только за последний месяц у нас более 89 протечек, большая часть которых не берется в работу. Сегодня ситуация только усугубляется – за день 19 штук, только на шести из которых начались работы. Такое отношение «Концессий» ставит под угрозу комфорт жителей Саратова. Мы не можем приступить к ряду работ из-за порывов на сетях «КВС». Наши неоднократные обращения в эту организацию не приносят результата, поэтому сегодняшнее моё обращение – зов о помощи к жителям, руководству, надзорным органам. Помогите нам. Я, как глава района, отвечаю за всё, что тут происходит, но справиться с тем беспределом, который происходит на сетях «КВС» на сегодняшний день я не могу, - рассказал Янклович.

Также глава Волжского района уточнил, что из-за месячного прорыва на Челюскинцев уже три недели не могут доделать тротуар. А на Братьев Никитиных «КВС» бросили после себя не заделанную яму. Также проблемы наблюдаются на Чернышевского, Большой Горной, Соколовой, Исаева, в поселках Зональный, Иволгино и во многих других местах.

- Я хочу, как глава района, обратиться к «Концессиям» и лично к гендиректору Журавлеву: пожалуйста, займитесь своим делом, - резюмировал Янклович.

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