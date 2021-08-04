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Общество4 августа 2021 16:39

В Саратовской области резко выросла заболеваемость коронавирусом среди беременных

С начала года погибли три женщины в положении
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В эти минуты проходит координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области. Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал о росте заболеваемости среди беременных.

Шувалов отметил, что почти на сотню, в сравнении с июнем, выросло количество ежедневно поступающих в больницы региона. 70-80% из них – в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. Сегодня её получают 879 пациентов.

За месяц резко выросло количество заражений среди беременных: если в июне таких было 38, то в июле – 139. С начала года заразились COVID-19 394 жительницы региона в положении. С начала года от коронавируса погибли три беременных женщины.

Шувалов отметил, что вакцинироваться будущим мамам разрешают на сроке от 22-х недель.

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