Правительство Саратовской области готово оказать помощь пострадавшим от ураганов школам

В эти минуты идет координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев рассказал о последствиях урагана, который прошел по региону вчера, 3 августа.

Радаев напомнил, что пострадали семь районов, сильнее всего – Петровский и Самойловский.

- Повреждены коммуникации, крыши жилых домов и соцобъектов, включая школы. Главы районов оперативно ликвидируют последствия и пока справляются. Все образовательные учреждения должны войти в строй к первому сентября. Поэтому школам – первостепенное внимание, - отметил глава области, уточнив, что если у районов не хватает ресурсов, региональное правительство готово подключиться к решению вопросов.

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