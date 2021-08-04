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Общество4 августа 2021 16:18

Правительство Саратовской области готово оказать помощь пострадавшим от ураганов школам

Об этом заявил Валерий Радаев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В эти минуты идет координационный совет по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев рассказал о последствиях урагана, который прошел по региону вчера, 3 августа.

Радаев напомнил, что пострадали семь районов, сильнее всего – Петровский и Самойловский.

- Повреждены коммуникации, крыши жилых домов и соцобъектов, включая школы. Главы районов оперативно ликвидируют последствия и пока справляются. Все образовательные учреждения должны войти в строй к первому сентября. Поэтому школам – первостепенное внимание, - отметил глава области, уточнив, что если у районов не хватает ресурсов, региональное правительство готово подключиться к решению вопросов.

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