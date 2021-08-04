Министр Костин: спасти родителей от коронавируса может только прививка

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса в регионе. Видео с обращением разместили в Instagram-аккаунте ведомства.

Костин отметил большую нагрузку, которая легла на плечи здравоохранения во время пандемии, рассказал, что никогда ещё не приходилось работать с таким наплывом экстренных больных.

- Сейчас режим не легче, нисколько не легче эта волна. Количество людей порой даже больше поступает. Но у нас есть вакцина, которой у нас не было в прошлом году. Я никак не могу объяснить, и считаю, что в этом есть и моя большая ошибка, почему мы отказываемся от нее. Но если даже вы, молодой человек, или кто-то из семьи, отказываетесь по ряду причин, почему вы не хотите защитить родителей? Вы посмотрите, какая разница величины смертности от этого заболевания. Те, кому за 60, подвержены ей в разы больше, - уточнил министр.

На 4 августа в область поступили 622 512 доз вакцины, остались 75 тысяч.

- Это, в основном, конечно, «Спутник», у нас есть «Эпивакорона» – 19, «Ковивак» – девять тысяч доз и 29 тысяч «Спутника Лайт», который больше применяется для ревакцинации.

Привили на сегодняшний день 548 024 человек. Ни один из вакцинировавшихся, отметил Костин, не пострадал от прививки.

- Сегодня мы хороним 17 человек, которые умерли от ковида. Везде есть приписка «не был привит», вчера было то же самое – «не был привит». Когда меня умоляют: «помогите моей маме, папе, переведите в другую больницу, там плохо», еще что-то, я спрашиваю: «Он привит?», ответ – «нет», почему – «не знаю», «у него много хронических заболеваний». Онкология, заболевания сердца, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, наоборот, являются показанием к прививке.

Также Костин отметил, что сам укол в момент укола ещё не защищает от коронавируса – необходимо дождаться выработки антител.

- Всех после 60, у которых нет медицинских противопоказаний, нужно привить для того, чтобы их спасти. Буду настраивать всех врачей, медработников и жителей выполнить эту программу, чтобы наши родители оставались живы, прошу меня поддержать в этом вопросе, - резюмировал Костин.

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