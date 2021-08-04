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Общество4 августа 2021 14:38

Два дома дореволюционной постройки в Волжском районе снесут через два года

Расселить дома планируют в течение трех месяцев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В Саратове ещё два дома старого жилого фонда признали аварийными. Постановления подписал мэр Михаил Исаев.

До 1 августа 2023 года планируют снести двухэтажные дома дореволюционной постройки на Мясницкой, 5 и Комсомольской, 86.

Собственники должны освободить занимаемые помещения в течение трех месяцев.

Районная администрация и комитет по управлению имуществом городской администрации должны будут предоставить проживающим в домах по договору социального найма жилые помещения не менее ранее занимаемых.

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