Два дома дореволюционной постройки в Волжском районе снесут через два года

В Саратове ещё два дома старого жилого фонда признали аварийными. Постановления подписал мэр Михаил Исаев.
До 1 августа 2023 года планируют снести двухэтажные дома дореволюционной постройки на Мясницкой, 5 и Комсомольской, 86.
Собственники должны освободить занимаемые помещения в течение трех месяцев.
Районная администрация и комитет по управлению имуществом городской администрации должны будут предоставить проживающим в домах по договору социального найма жилые помещения не менее ранее занимаемых.
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