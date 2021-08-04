Аэропорт «Гагарин» включился в нацпроект для оптимизации бизнес-процессов

Аэропорт «Гагарин» Фото: Дарья Васенина

Саратовский аэропорт «Гагарин» стал участником программы поддержки в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Производительность труда». Региональное минэкономразвития заключило соглашение с АО «СарАэро-Инвест».

Воздушная гавань получит адресную поддержку, которая позволит оптимизировать работу при использовании инструментов бережливого производства.

На первом этапе эксперты Регионального центра компетенций проанализируют работы спецслужб аэропорта. После этого они разработают стратегию оптимизации бизнес-процессов пассажирских перевозок.

- Сотрудники аэропорта получат важный опыт принятия точечных, выверенных инструментов бережливых технологий, которые помогут организовать работу авиапредприятия с комфортом для экипажей и пассажиров, - уточнил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Эксперты РЦК проработают в аэропорту полгода. Они сделают участок на выбранном производственном потоке образцовым, а впоследствии обученные сотрудники «Гагарина» поделятся полученными знаниями с коллегами и внедрят технологии бережливого производства и на других участках.

Кроме этого, участие в нацпроекте позволит «Гагарину» получить заемное финансирование на льготных условиях и бесплатно обучить сотрудников по программам «Лидеры производительности».

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