В Романовке ураган повесил забор на линии электропередач

На утро 4 августа ураганный ветер затронул Аткарский, Екатериновский, Базарно-Карабулакский, Петровский, Калининский, Самойловский и Романовский районы Саратовской области.

Повреждены кровли 13 социально-значимых объектов и 13 частных домов. Без электроэнергии остаются 23 населенных пункта (7720 жилых домов). Полностью восстановить электроснабжение планируется до 15 часов. Об этом сообщил зампред регионального правительства Александр Соловьев.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Петровском районе. Кроме самостоятельного разбора завалов и устранения разрушений, здесь также готовится пакет документов для обращения в правительство области для получения помощи.

- Региональное правительство окажет необходимую поддержку Петровскому району, руководители администраций других районов выразили готовность справиться с последствиями разгула стихии собственными силами, - заявили в секретариате Соловьева.

Какие разрушения причинил ураганный ветер в Саратовской области, подробности:

На территории Аткарского района с 16:20 началась гроза, ветер до 10 м/с, сильный дождь. В результате была отключена электроэнергия в населенных пунктах:

- д. Синельниково Лопуховского МО (у 43 жителей); с. Елизаветино Кочетовского МО (1236 жителей, школа и дом культуры); с. Земляные Хутора Лопуховского МР (128 жителей, школа, дом культуры, почта, два магазина, ФАП) – энергоснабжение восстановлено.

- с. Даниловка Даниловского МО (898 жителей, школа и дом культуры); с. Малые Копёны Лопуховского МО (128 жителей, школа, дом культуры, почта, магазин) – ремонтные бригады продолжают работу.

В Базарно-Карабулакском районе с 15:40 сильными порывами ветра с заброшенного дома в с. Шняево сорвало остатки шифера и повредило световую опору. В результате происшествия без электроэнергии остались с. Шняево и с. Белая Гора (850 жителей, 5 социально-значимых объектов). В 17 часов в с. Репьевка на ул. Советской упал столб на линии электропередачи, частично сорвало кровлю с 6 частных домов, пострадавших нет. Без электроэнергии осталось с. Репьевка (289 жителей, 5 социально-значимых объектов). Работы ведет Базарно-Карабулакское отделение РЭС.

Екатериновский район: наблюдались порывы ветра, ливневый дождь. В Коленовском МО, с. Колено у школы (ул. Школьная, дом 6), частично сорвало кровлю на площади 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах:

- р.п. Екатериновка: по трем адресам было замыкание, у одного из домов - обрыв электропровода. Без электричества остался 381 человек; Новоселовское МО: с. Перезд, перехлест электропроводов (без электричества - 4 человека); с. Новоселовка, (184 человека); Индустриальное МО: п. Индустриальный, отключение электроэнергии (68 человек); Голаховское МО: д. Киево – отключение электроэнергии (142 человека); Кипецкое МО: с. Кипцы - в одном доме отключение электроэнергии. Работы ведет Екатериновское отделение РЭС.

Калининский район: наблюдался сильный ветер с порывами до 14 м/с, ливень, гроза. В п. Степное частично повреждена кровля 7 жилых домов (по предварительным данным), школы, дома культуры и детского сада. Без электроснабжения временно находились 190 жилых домов. Ремонтно-восстановительные работы проводили две бригады ПАО «Россети «ВОЛГА».

В Петровском районе с 17:20 начался ураганный ветер. Жители сообщали по номеру 112 и районную службу ЕДДС об отключении электроснабжения, падении деревьев на автомобили, провода, и проезжую часть. В Петровске во дворе дома по ул. 1-го Мая дерево упало на два автомобиля. На ул. Советская дерево упало на автомобиль ВАЗ 2110, водитель и пассажиры не пострадали. Еще одно дерево упало на территории Петровской районной больницы. Обрыв проводов зафиксирован по двум адресам. Кратковременное отключение электроэнергии произошло у 5307 абонентов города, а также частичное - в селах Татарская Пакаевка, Грачевка, Натальино, поселке Пригородный. Из-за отсутствия электроснабжения с 19 до 23 часов была остановлена работа водозабора №3, без холодного водоснабжения оставались 4500 абонентов в районе «Военного городка» и заводского поселка. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Частично повреждена крыша в сельском клубе п. Мирный. В п. Студеный повреждён газопровод, проведенный от школы до котельной, газоснабжение приостановлено. В селе Березовка частично повреждена крыша врачебной амбулатории и кровля котельной. Также частично пострадала крыша ФАП и крыша школы на площади 350 кв.м, а также пять оконных блоков в с. Новозахаркино. Повреждена крыша здания администрации села.

В Самойловском районе в селе Криуша дерево упало на здание школы, повреждена крыша на площади 60 кв. м. и фронтон – 20 кв. м. Временно электроэнергия была отключена в сёлах Криуша, Песчанка, Каменка.

На территории Ртищевского района сегодня с 5:50 часов наблюдались гроза, ветер и дождь. Без света кратковременно оставались населенные пункты: п. Темп (900 человек, 5 социально-значимых объектов), п. Правда (348 человек, 4 социально-значимых объекта), с. Песчанка ( 52 человека), с. Сапожок (295 человек, 4 социально-значимых объекта), п. Дубасовский (28 человек), п. Таптулино (136 человек), с. Ольховка (53 человека). Причина отключения - сработал защитный механизм в связи с погодными условиями.

В Саратове упало 4 дерева. На Мурманском пр-де, 1 дерево рухнуло на проезжую часть и к 7:00 было убрано городскими службами. На ул. Шелковичной, 128 дерево упало на три автомобиля. На ул. Челюскинцев, 129 дерево надломилось и легло на крышу двухэтажного дома, городские службы устраняют последствия. На ул. Майская, 12а дерево упало на коммуникации теплоснабжения, утечки теплоносителя нет. Последствия устраняет ПАО «Т Плюс».