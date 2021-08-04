Пьяный житель Балтайского района оторвал полицейскому погон, защищая пьяных детей

Суд оштрафовал жителя села Царевщина Балтайского района Саратовской области за применение насилия к полицейскому. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что ночью 9 мая полицейские по сообщению местной жительницы задержали совершеннолетнего сына и несовершеннолетнюю дочь подсудимого. Молодые люди пили пиво.

Задержанных привезли к отцу. Тому предложили отправиться в отделение для прохождения подростками медицинского освидетельствования. Нетрезвый мужчина, заявив, что его дети не пьяны, а полицейские ничего не докажут, набросился на стража порядка, несколько раз ударил в грудь, порвал рубашку и оторвал погон. После этого отец пьяного семейства попытался сбежать, но его задержали.

На совершеннолетнего сына подсудимого завели административное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, а отцу подростка выписали штраф в 10 тысяч рублей.

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