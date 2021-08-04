В Саратове приговорили к пяти годам колонии юного закладчика наркотиков

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В Саратове несовершеннолетний юноша приговорен к пяти годам колонии общего режима, после того как его поймали с крупной партией расфасованных наркотиков.

Следствием и судом установлено, что 17-летний житель Саратова, решил заработать на сбыте наркотиков – такую возможность ему предложили на одном из интернет-сайтов.

В его задачи входили получение наркотических средств, их расфасовка и размещение по тайниковым закладкам. Места закладок он должен был сообщать на сайт организатором незаконного бизнеса.

8 февраля 2021 года он обустроил несколько закладок в Марксовском районе, а 9 февраля намеривался заняться этим же в Балаково. Но в тот день его задержали у поста ДПС на Предмостовой площади в Саратове сотрудники ОНК УМВД России совместно с сотрудниками полка ДПС ГИБДД

Кроме обнаруженных при нем свертков с веществом в его квартире при обыске нашли дополнительные объемы наркотиков в крупном размере.

Подсудимый признал вину и раскаялся, сообщили в региональном СУ СКР.