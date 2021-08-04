На благоустройство пяти районов области и Саратова выделено 281,7 млн рублей

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В областной думе приняли изменения в бюджет региона для перераспределения дополнительных доходов. Они пойдут на благоустройство в нескольких районах.

Общая сумма, которую заработал бюджет на увеличении поступления налога на прибыль организаций, которую решили разделить между районами, составила 281,7 млн рублей.

Дополнительные доходы планируется также получить за счет существенной экономии средств после замены коммерческих кредитов на бюджетные, ставка на которые составляет всего 0,1%.

В результате сегодняшнего решения областной думы по 20 млн рублей получат Аткарский, Ртищевский и Хвалынский районы, по 10 млн – Екатериновский и Саратовский. Областному центру выделят 201,7 млн рублей.

Ранее в бюджет региона уже внесены поправки, которыми в 19 районов Саратовской области направлены аналогичные трансферты на сумму 620 млн рублей. Общая сумма на благоустройство составила таким образом 901,9 млн рублей.