Директора балаковского филиала транспортной компании подозревают в получении незаконного вознаграждения

Следователи Балакова Саратовской области завели дело о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, вознаграждения в крупном размере. Подозреваемый – директор балаковского обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по 10 июня 2021 года подозреваемый получил от двух коммерсантов частями 220 тысяч рублей. За эти деньги директор подразделения ООО должен был предоставить им в пользование принадлежащие организации здания под размещение транспорта без заключения договора аренды. Полученную сумму мужчина не проводил через бухгалтерию, а потратил сам.

Подозреваемого вычислили сотрудники регионального управления ФСБ и отдела экономической безопасности балаковского ГУ МВД.

Сейчас сотрудники регионального СК выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника «КП-Саратов», компания, о которой идет речь занимается аутсорсингом автотранспортных цехов крупных промышленных предприятий, а также оказывает транспортные услуги по всей территории РФ.

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