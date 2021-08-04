Улицы в двух районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 4 августа, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

В Ленинском районе для работ в поселке Жасминный на Строителей, 12Б примерно до 4 часов дня отключили воду на улицах Строителей, Моисеева, Майская и Школьная.

До 6 вечера воды не будет на Тархова, 1-15 по нечетной стороне и на Лебедева-Кумача, 79, 81. А до 20:00 на 2-м и 3-м Московских проездах.

В Заводском районе воду отключили в домах №№14, 34/36 и 36 на Ростовской. Вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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