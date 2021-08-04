Еще 17 жителей Саратовской области скончались от коронавируса

За минувшие сутки от новой коронавируса в Саратовской области погибли ещё 17 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались семеро мужчин и десять женщин в возрасте от 44 до 86 лет. Вакцинированных нет, - сообщили в региональном минздраве.
Всего на сегодняшний день в регионе погибли 1 807 человек.
Напомним, за прошедший день в регионе выявили 260 новых случаев заболевания COVID-19.
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