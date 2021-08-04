Прокуратура грозит заказчикам и исполнителям ремонта тротуаров в Саратове

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверку качества выполнения работ по ремонту тротуаров в Саратове. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Причиной начала проверки послужили многочисленные обращения горожан, недовольных срывом сроков укладки тротуаров и качеством выполненных работ. Эксперты дадут оценку городским пешеходным дорожкам.
- Органами прокуратуры будет дана оценка качеству и своевременности выполнения работ, соблюдению календарных графиков и технологии их выполнения, а также готовности подрядных организаций к исполнению обязательств собственными силами, наличию у них необходимого штата работников и оборотных средств, - говорится в сообщении прокуратуры.
Также планируют дать оценку действиям чиновников, допустивших к работам неквалифицированные компании. Отдельно проверят законность приемки тротуаров, не отвечающих выдвинутым требованиям.
При наличии оснований примут меры по устранению нарушений.
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