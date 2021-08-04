Прокуратура грозит заказчикам и исполнителям ремонта тротуаров в Саратове

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверку качества выполнения работ по ремонту тротуаров в Саратове. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Причиной начала проверки послужили многочисленные обращения горожан, недовольных срывом сроков укладки тротуаров и качеством выполненных работ. Эксперты дадут оценку городским пешеходным дорожкам.

- Органами прокуратуры будет дана оценка качеству и своевременности выполнения работ, соблюдению календарных графиков и технологии их выполнения, а также готовности подрядных организаций к исполнению обязательств собственными силами, наличию у них необходимого штата работников и оборотных средств, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также планируют дать оценку действиям чиновников, допустивших к работам неквалифицированные компании. Отдельно проверят законность приемки тротуаров, не отвечающих выдвинутым требованиям.

При наличии оснований примут меры по устранению нарушений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саратовская прокуратура вернула дело бывшего депутата Гайдука в полицию

Это связано со множеством нарушений при прекращении дела (подробнее)