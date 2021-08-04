В Энгельсе ограбили и изнасиловали женщину. Подозреваемый задержан

С задержанным насильником и грабителем сейчас работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе в четыре часа утра 3 августа, ограбили и изнасиловали прохожую.

Подозреваемый в разбойном нападении и изнасиловании уже задержан.

Нападение на 32-летнюю жительницу Энгельсского района произошло, когда она направлялась рано утром из дома на работу в поселке Приволжский.

Прямо возле одного из домов на нее напал неизвестный мужчина. Угрожая ей убийством, он изнасиловал женщину, отобрал у нее 7000 рублей и сорвал серебряную цепочку. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию.

Сотрудниками УМВД России «Энгельсское» подозреваемый был установлен и задержан «по горячим следам».

Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

В региональном СУ СКР возбуждены уголовные дела об изнасиловании, совершенном с угрозой убийством и разбое.