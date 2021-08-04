Саратовские колледжи и техникумы выиграли конкурс на переоснащение и создание мастерских

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Техникумы и колледжи Саратовской области получат деньги на создание учебных мастерских. Это стало известно после подведения итогов конкурса Минпросвещения России в рамках мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы».

На обновление материально-технической базы колледжей в регион направят более 179 млн рублей субсидий. Программа рассчитана на 2022-2024 годы, уточнили в региональном минобразе.

Планируется создание 37 новых учебных мастерских, где будут готовить специалистов по востребованным специальностям на современном учебном оборудовании: веб-дизайн и разработка, кондитерское дело, разработка мобильных приложений, геопространственные технологии, эксплуатация грузового речного транспорта, мехатроника, электромонтаж.

В 2022 году откроют 12 мастерских, в 2023 году – 15, и в 2024 еще 10.