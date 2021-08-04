Престарелая жительница Саратова не держалась за поручни в трамвае и попала в больницу

Женщина упала в трамвае №9
Фото: Ольга Симонова
Вчера, 3 августа, в Заводском районе Саратова престарелая женщина попала в больницу после поездки в трамвае. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 10:50 напротив дома №5а на Огородной не державшаяся за поручни 78-летняя женщина упала в трамвае 9-го маршрута под управлением 35-летнего мужчины.
В результате женщину пришлось госпитализировать.
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