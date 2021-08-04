Возле ресторана фастфуда в Саратове произошло ДТП с пострадавшим

ДТП на перекрестке Большой Казачьей и Астраханской Фото: ГИБДД по Саратову

Поздно вечером 3 августа на перекрестке улиц Большая Казачья и Астраханская в Саратове не поделили дорогу LADA Granta и Mazda.

Как установили сотрудники ГИБДД Саратова, в 22.30 у ресторана фастфуда «33 картошки» 31-летний водитель отечественного авто нарушил правила проезда перекрестков и врезался в иномарку, которой управлял 23-летний молодой человек.

После столкновения машины вынесло на тротуар, к счастью. никого из прохожих они не задели.

В результате столкновения пострадал виновник аварии, его с травмами госпитализировали прибывшие медики.