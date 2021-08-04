«Сломали и уехали»: жительница Саратова пожаловалась на поврежденную «КВС» трубу

Жительница Кировского района Саратова Людмила Усольцева пожаловалась на работу «КВС». Горожанка пишет, что приехавшие вчера, 3 августа, устранять течь коммунальщики сделали только хуже и уехали.

Горожанка пишет, что вчера утром на улицу Хвалынская приехала бригада для устранения течи по заявке. Прорыв был обнаружен коммунальщиками, но, по словам Людмилы, они начали копать глубже и вырвали экскаватором кусок трубы:

- В 18:00 бригада на машине с номером т556ер просто собралась и уехала, у них видите ли рабочий день кончился (как по мне, рабочий день это когда что то сделал, а не просто тупо сломал и уехал). Время 9 часов вечера, никого нет, а вода течёт и смывает дома внизу, так как колонка, около которой они копали, находится перед довольно крутым спуском, - рассказывает женщина, уточняя, что на просьбу прислать дежурную группу для того, чтобы хотя бы перекрыть воду, ей в «КВС» предложили ждать до утра.

- Вы чего добиваетесь? Кучи судебных исков? Понимаю ещё, если труба сама лопнула, но ведь ваши же работники её вырвали, так будьте добры свои косяки сразу исправлять, - пишет возмущенная горожанка, - Вот так вот всё течет. Сломали и уехали, - говорит Людмила на видео, на котором запечатлена течь.

В комментариях женщине предлагают действительно обратиться в суд, но Ангелина Липкина пишет, что и такие меры не всегда могут помочь:

- Не добьются ничего исками. Сестре магазин затопило в ночь Рождества, прорывом на улице с очень мощным напором – магазин в цоколе. Так мы тогда и отмечали всех - Радаева и собратия в постах инсты и т.п. Даже дежурная бригада не приезжала до утра, и электрика добились только к полудню – дом не обесточен был, в магазин войти было невозможно, даже дверь открыть, по пояс в воде... Хотя на адвокатов потратились, концессии даже за товар, который плавал в воде, не возместили ущерб.

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