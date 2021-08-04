В Саратовской области мужчину убило молнией на рыбалке

Мужчину убило молнией на берегу пруда в Ртищевском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области сегодня утром, 4 июля, от удара молнии погиб мужчина.

Как установили следователи Ртищевского межрайонного следственного отдела, 59-летний житель города Ртищево сегодня утром вместе с сыном и снохой на автомобиле поехали на рыбалку на пруд вблизи села Сапожок Ртищевского района. Переждав дождь, мужчины вышли из салона машины и спустились к воде, чтобы выбрать место для размещения. При этом они стояли поодаль друг от друга. Внезапно, над головой 59-летнего мужчины произошла вспышка молнии, в результате чего он упал и скатился в водоем. Сын достал отца из воды, однако, признаков жизни мужчина уже не подавал.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.