Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились еще 260 человек

На утро 4 августа в Саратовской области стало известно о еще 260 новых случаях коронавируса.

Выздоровели за сутки почти столько же - 254 человека.

Больше всего новых больных в Саратове — ровно 100 человек, в Энгельсском районе — 35, в Балаковском — 27, в Балашовском — 12.

Среди заразившихся 79 человек старше 60 лет, а также 22 ребенка младше 14 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 70, с признаками ОРВИ — 179, с бессимптомным течением — 11.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 74 102 человека. Выздоровели с начала эпидемии 68986 человек.