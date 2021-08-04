Жителя Челябинска ищут в Саратовской области

Ориентировку разместили в соцсети волонтеры «Лизы Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своём сообществе в соцсети ориентировку на жителя Ленинского района Челябинска. Он может находиться в Саратовской области.

20-летнего Оганяна Романа Араевича не видели с 5 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы и глаза. Молодой человек был одет в красную толстовку, черные спортивные брюки и белые кроссовки.

Всех, кто где-то видел Романа, просят сообщить по номеру: 8-800-700-54-52, 112 или инфоргу поиска Валентине: 89507324305.

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