В Вольском районе мужчина развратил 14-летнюю дочь сожительницы

В Вольском районе Саратовской области 37-летнего мужчину будут судить за надругательство над несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

По версии следствия, прошлым летом мужчина дождался, когда его сожительница отлучится из дома, и развратил ее 14-летнюю дочь. Преступление повторилось 24 апреля 2021 года, однако на этот раз женщина стала свидетельницей и сообщила в полицию

Сейчас мужчина арестован, но свою вину не признает. Дело направлено в суд.

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