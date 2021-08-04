Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 5:41

Саратовец зарезал жену во время развода

Разговор на ночной улице закончился трагедией
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Убийство произошло в салоне автомобиля

Убийство произошло в салоне автомобиля

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 28-летней женщины в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 32-летний муж жертвы признался в убийстве.

Следствие полагает, что преступление было совершено около полуночи 1 августа на улице Зенитная, где супруги встретились возле дома №18, чтобы обсудить свой предстоящий развод. В салоне автомобиля мужчина ножом ударил женщину несколько раз в грудь и шею. Когда женщина умерла, злоумышленник пришел в полицию и сообщил о случившемся.

Расследование продолжается.

Мужчина признался в преступлении

Мужчина признался в преступлении

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.