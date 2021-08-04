Саратовец зарезал жену во время развода

Убийство произошло в салоне автомобиля Фото: СУ СКР по Саратовской области

Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 28-летней женщины в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 32-летний муж жертвы признался в убийстве.

Следствие полагает, что преступление было совершено около полуночи 1 августа на улице Зенитная, где супруги встретились возле дома №18, чтобы обсудить свой предстоящий развод. В салоне автомобиля мужчина ножом ударил женщину несколько раз в грудь и шею. Когда женщина умерла, злоумышленник пришел в полицию и сообщил о случившемся.

Расследование продолжается.

Мужчина признался в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

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